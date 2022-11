சபரிபீடம்..அம்பு எய்து தேர்வு செய்த ஐயப்பன்... சபரிமலையில் ஆலயம் எழுப்பிய பரசுராமர்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை:

தர்மசாஸ்தாவான ஐயப்பன், தான் தவமிருக்க எண்ணிய இடத்தை தேர்வு செய்து அம்பை எய்தார். அந்த அம்பு விழுந்த இடம் தான் இந்த சபரிமலை. ஐயப்பனின் கட்டளையை ஏற்று பரசுராமர் கோவில் எழுப்பிய இடமே சபரிமலை என்றும் சபரி பீடம் என்றும் அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. ஐயப்பன் வீற்றிருக்கும் சபரிபீடம் என்றழைக்கப்படும் சபரிமலை என்ற பெயரே, தன் மீது அளவுகடந்த பாசம் வைத்திருந்த ஒரு பெண் பக்தையின் பெயரால் தான் உருவானது என்பது பெரும்பாலான ஐயப்ப பக்தர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை.

ஆன்மீகவாதிகளுக்கும், ஐயப்ப பக்தர்கள் அனைவருக்குமே சபரிமலை என்ற பேரை கேட்டாலே மெய் சிலிர்க்கும். சபரிமலைக்கு எப்போது போய் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்வோமோ என்றும் மனம் ஏங்கும். நெய் அபிஷேகப்பிரயனான ஐயப்பனைப் பற்றியும் அவருடைய வரலாற்றைப் பற்றியும் கேட்டாலே ஐயப்ப பக்தர்கள் அப்படியே நேரம் போவதே தெரியாமல் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள்.

மண்டலபூஜை நடைபெறும் இந்த கால கட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தினசரியும் இருமுடி கட்டிக்கொண்டு சபரிமலைக்கு செல்கின்றனர். கடந்த 10 நாட்களில் மட்டும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஐயப்பனுக்கு குளிர குளிர நெய் அபிஷேகம் செய்து தரிசனம் செய்துள்ளனர்.

English summary

Sabarimalai and Sabari Peedam Purana Story: Dharmasastha Iyappan chose the place where he intended to repent and shot an arrow. Sabarimala is the place where the arrow fell. The place where the Parasuramar temple was built at the behest of Iyappan is also known as Sabarimala and Sabari Peedam.