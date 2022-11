சாமியே சரணம் ஐயப்பா..மண்டல பூஜைக்கு இன்று சபரிமலை நடை திறப்பு..சரண கோஷம் எதிரொலிக்கும்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை இன்று திறக்கப்படுகிறது. நாளை முதல் மண்டல பூஜை காலம் தொடங்குகிறது. பல கோடி பக்தர்கள் துளசி மணி மாலை அணிந்து கடும் விரதமிருந்து ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய வருவார்கள். பல்வேறு சிறப்புகளைக்கொண்ட சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

கடல் மட்டத்தில் இருந்து 914 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது, சபரிமலை ஐயப்பன் திருக்கோவில். சுயம்பு லிங்க பூமி, யாக பூமி, பலி பூமி, யோக பூமி, தபோ பூமி, தேவ பூமி, சங்கமம் பூமி என்ற 7 சிறப்புகளைக் கொண்டது. சபரிமலைக்கு ஆண்டுதோறும் 4 முதல் 5 கோடி பக்தர்கள் வருகை தந்து இறைவனை தரிசித்துச் செல்கின்றனர்.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை ஆண்டு தோறும் கார்த்திகை, மார்கழி மாதங்களில் மண்டல, மகரவிளக்கு பூஜை காலங்கள் தவிர மாத பிறப்பு நாட்களில் சிறப்பு பூஜைக்காக 5 நாட்கள் நடை திறக்கப்படுகிறது.

சாமியே சரணம் ஐயப்பா! இன்று மாலை திறக்கப்படுகிறது கேரள சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடை

English summary

Sabarimala Ayyappan temple walk opens today. Mandal poojai period starts from tomorrow. Millions of devotees wear tulsi mani malas and fast to have darshan of Lord Ayyappan. Let's learn about Sabarimala Ayyappan temple which has various special features.