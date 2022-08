தவறியும் கூட வீட்டில் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிவிடாதீர்கள்..பலித்து விடுமாம்! - ஆன்மீக ரகசியங்கள்!!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஒரு வார்த்தை கொல்லும் ஒரு வார்த்தை வெல்லும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நம் வீட்டில் மகாலக்ஷ்மி வாசம் செய்யவேண்டும் என்றால் நல்ல வார்த்தைகளை மட்டுமே பேச வேண்டும். மாறாக கெட்ட வார்த்தைகளையோ அமங்கலச் சொற்களையே ஒருபோதும் சொல்லக்கூடாது.

மந்திரத்துக்கு மகிமை உண்டு என்கிறோம். அது போல நாம் பேசும் வார்த்தைகளுக்கு மிக மிக முக்கியத்துவம் உண்டு. நாம் பேசும் வார்த்தைகள் சில நேரங்களில் சத்திய வாக்காக மாறும். எனவேதான் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பேசும் முன்பாக யோசித்து பேச வேண்டும்.

வீட்டில் உள்ள பெண்கள் சொல்லும் வார்த்தைகள் நல்ல சொற்களாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய வீட்டிற்குள் மகாலட்சுமி குடியேற வேண்டும் என்பதற்காகவே அனைவரும் வழிபடுகின்றோம். நாம் பேசும் வார்த்தைகளும் அன்னை மகாலட்சுமியை வீட்டிற்குள் வரவழைக்கும்.

English summary

Spirituality news god mahalakshmi enter into our house: (மகாலட்சுமி நம் வீட்டிற்குள் குடியேற ஆன்மீகம் கூறும் அற்புத ரகசியங்கள்) It is also said that a word kills and a word conquers. If we want Mahalakshmi to reside in our house, we should speak only good words. On the other hand, never say bad words or bad words.