சூரிய கிரகணம்..கர்ப்பிணிகள் ஏன் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது..காரணம் இதுதான்!

சென்னை: சூரிய கிரகணத்தின்போது கர்ப்பிணிகள் வெளியே செல்லாமல் இருப்பது நல்லது என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். கிரகணத்தின்போது ஏற்படும் சூரியனின் கதிர்வீச்சு உடலில் படும்போது பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதுபோன்ற பாதிப்புகளை தவிர்க்கவே, சூரிய கிரகணத்தின்போது, வெளியே செல்லக்கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் வானமண்டலத்தில் குறைந்தபட்சம் நான்கு கிரகணங்கள் சம்பவிக்கின்றன, பொதுவாக இரண்டு சூரிய கிரகணங்களும், இரண்டு சந்திர கிரகணங்களும் ஏற்படுகின்றன, சில வருடங்களில் மூன்று சந்திர கிரகணம் கூட சம்பவிக்கும். சூரிய கிரகணம் அமாவாசை அன்றும், சந்திர கிரகணம் பெளர்ணமி அன்றும் சம்பவிக்கும்,

ராகு, கேது என்ற இரண்டு கிரகங்களும் சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம் ஏற்படுவதற்கு காரணமான கிரகங்களாகும். சூரிய கிரகண நேரத்தில் பொதுவாக உணவு சாப்பிடக்கூடாது என்று சொல்வார்கள். வெளியே சுற்றித்திரியக்கூடாது என்றும் சொல்வார்கள் அதற்கான காரணங்களையும் ஜோதிட ரீதியாக மட்டுமல்லாது அறிவியல் பூர்வமாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஐப்பசி மாதத்தில் நிகழும் சூரிய,சந்திர கிரகணங்கள்..4 கிரக கூட்டணியால் யாருக்கெல்லாம் பாதிப்பு வரும்

Solar eclipse do's and dont: Doctors have advised pregnant women not to go outside during solar eclipse. There is a chance that the sun's radiation that occurs during an eclipse may cause damage to the body. To avoid such effects, it is advised not to go outside during solar eclipse.