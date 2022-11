ஏழுமலையானுக்கு உண்டியல் காணிக்கை கோடிக்கணக்கில் செலுத்திய பக்தர்கள்.. எத்தனை கோடி தெரியுமா?

Spirtuality

திருப்பதி: ஏழுமலையானுக்கு பக்தர்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் உண்டியல் காணிக்கை செலுத்தியுள்ளனர்.

2022-23 நிதி ஆண்டில் ஏழுமலையானின் உண்டியல் காணிக்கை வருமானம் ஆயிரம் கோடி ரூபாயாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டது. கடந்த 10 மாதத்தில் 1192 கோடியே 81 லட்ச ரூபாய் காணிக்கை வருமானம் கிடைத்துள்ளது.

உலகத்திலேயே பணக்கார கோவில் என புகழப்படுவது திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில். நாடு முழுவதிலும் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வருகை தருகின்றனர்.

நாட்டின் முக்கிய நகரங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் வெங்கடேச பெருமாள் கோவிலுக்கு ஆலயம் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் திருப்பதிக்கு பல லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து காணிக்கை செலுத்தி வருகின்றனர்.

கொரோனா காலத்தில் ஏழுமலையானுக்கு காணிக்கையாக செலுத்த முடியாத பணத்தை எல்லாம் தற்போது உண்டியல் செலுத்தி வேண்டுதலை நிறைவேற்றி வருகின்றனர் பக்தர்கள். இந்த வருமானம் அனைத்தும், ஏழுமலையான், தன் திருமணத்தின் போது, குபேரனிடம் பெற்ற கடனுக்கான வட்டியாக செலுத்தப்படுவதாக பல ஆண்டுகளாக, பக்தர்களால் நம்பப்படுகிறது

Devotees have paid more than one thousand crores of rupees in money offerings to Tirupathi Elumalaiyan In the financial year 2022-23, the bill offering income of Etummalayan is estimated to be Rs.1000 crore. 1192 Crore 81 Lakh rupees as tribute income has been received in the last 10 months.