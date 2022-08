விநாயகருக்கு பிடித்த கொழுக்கட்டை..நைவேத்தியம் செய்து தானம் கொடுப்பதால் என்னென்ன பலன்கள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை; ஆன்மா என்ற இனிப்பான பூரணத்தைப் பொதித்து, இந்த உடலையே ஆண்டவருக்காக அர்ப்பணிக்கிறோம்' என்பதே கொழுக்கட்டையின் தத்துவம். வாழும் காலம் வரை, தன்னை அப்படியே ஒப்படைக்க முடியாது என்பதால், கொழுக்கட்டையின் வாயிலாகச் செய்கிறோம். விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை புதன்கிழமை கொண்டாடப்படும் நேரத்தில் பிள்ளையாருக்குக் கொழுக்கட்டை ஏன் படைக்கப்படுகிறது, படைக்கப்படும் கொழுக்கட்டை யாருடைய பசியைத் தீர்க்கிறது என்பது பற்றிப் பார்ப்போம்.

விநாயகருக்கு கொழுக்கட்டை நைவேத்தியம் செய்வது பற்றி தத்துவ ரீதியான விளக்கம் சொல்லப்பட்டாலும், பிள்ளையாருக்குக் கொழுக்கட்டை படைப்பதற்குப் பின்னணியில் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுகிறது. அந்தச் சம்பவம் கதையாகவும் இருக்கலாம். ஆனால், அது நமக்கு உணர்த்தும் தத்துவம்தான் முக்கியமானது.

பிள்ளையாருக்குக் கொழுக்கட்டை ஏன் படைக்கப்படுகிறது, படைக்கப்படும் கொழுக்கட்டை யாருடைய பசியைத் தீர்க்கிறது என்பது பற்றி விரிவாகப் பார்ப்போம்.

English summary

Vinayagar Chathurthi 2022: Why Kolukattai and mothagam favourite lord Ganesha; (விநாயகருக்கு கொழுக்கட்டை நைவேத்தியம் செய்வது ஏன் தெரியுமா?) Ganesha's favorite is Kolukkattai. The philosophy of the Kolukkattai is ‘we wrap the sweet perfection of the soul and dedicate this body to the Lord’.