புரட்டாசியில் நோ அசைவம்..ஒன்லி சைவம்தான்..ஆன்மீகம் மட்டுமல்ல அறிவியல் காரணமும் இருக்கு!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: தமிழ் மாதங்களில் புரட்டாசி மாதம் ஆறாவது மாதம். வெயிலும் மழையும் கலந்த மாதம். கோடை கால வெப்பத்தை காட்டிலும் கெடுதல் தரக்கூடியது. எனவேதான் புரட்டாசி மாதம் அசைவம் சாப்பிடுவதை ஒதுக்கி சைவ உணவுகளை சாப்பிட்டனர் நம்முடைய முன்னோர்கள்.

புரட்டாசி மாதம் இன்னும் சில நாட்களில் பிறக்கப் போகிறது. புரட்டாசி மாதம் பெருமாள் மாதம் என்பார்கள். காலையிலேயே பெருமாள் கோவில்களில் பலரும் நாமத்துடன் வலம் வருவார்கள். காய்கறி கடைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதும் என்பதால் ஆடு, கோழிகள் எல்லாம் டென்சன் இன்றி கிராம வீதிகளில் ஜாலியாக வலம் வரும்.

புரட்டாசியில் கன்னி ராசியில் சூரியன் இருக்கிறார். புதனின் ஆட்சி, உச்ச வீடு. பச்சைக் காய், கனிகள், போன்ற உணவுகளெல்லாம்தான் புதனுக்கு காரகமாக வரும். அதனால்தான் அந்த மாதத்தில் அசைவ உணவுகள் தவிர்க்கப்படுகிறது. சைவ உணவுகளை விரும்பி சாப்பிடும் மாதமாக புரட்டாசி மாதம் அமைந்துள்ளது. இதற்கு ஆன்மீக ரீதியான காரணம் மட்டுமல்லாது அறிவியல் ரீதியான காரணமும் உள்ளது.

English summary

Puratasi month is the sixth month in Tamil months. A month of sunshine and rain. Worse than summer heat. That is why our forefathers ate vegetarian food in the month of Puratasi.