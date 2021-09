சுத்தியலை எடுத்து.. நொச்சுன்னு ஒரு அடி.. நச்சுன்னு செஞ்ச ரேகா.. அச்சான்னு வியந்து போன ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தெய்வமகள் சீரியலின் அண்ணியாரின் பிறந்தநாளுக்கு அவர் ஆடிய ஆட்டம் தான் தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாக பரவி வருகிறது.ரேகா கிருஷ்ணப்பா என்று இவருடைய சொந்தப் பெயரையே மறந்து போகும் வகையில் அண்ணியாரே என்று பேமஸ் ஆகிவிட்டார்.

சீரியலில் அம்மா கேரக்டரில் நடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் பிறந்தநாளுக்கு இவர் ஆடிய குத்தாட்டம் தான் தற்போது செம வைரலாக பரவி வருகிறது.

English summary

Rekha Krishnappa, who was playing the role of Gayatri in the deivamagal serial, has celebrated her birthday with joy. Apart from that, he is also acting in tamil and saraswati serials. His fans have been wishing him a happy birthday.