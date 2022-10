"நீ என்னை ஏமாத்திட்ட” மன அழுத்தத்தில் கத்திய திவ்யா..கூலாக வீடியோ எடுத்த அர்னாவ்..வெளியான ஆதாரம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை தம்பதிகளான அர்னாவ் மற்றும் நடிகை திவ்யா இருவரும் சண்டை போட்ட வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

நடிகர்களான இவர்கள் இருவரும் ஒருவரை மாற்றி ஒருவர் குற்றங்கள் சுமத்திக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் இந்த வீடியோ பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இவர்கள் இருவரில் யார் சொல்வது உண்மை என்று கணிக்க முடியவில்லை என்று ரசிகர்களும் குழம்பி வருகிறார்கள்.

English summary

A video of small screen couple Arnaav and actress Divya fighting has surfaced on social media. The video is causing a sensation as the two actors are blaming each other for crimes. The fans are confused as to who is telling the truth.