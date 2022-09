படத்தில் நடித்ததற்காக தனுஷை குறித்து இப்படி ஒரு பதிவா..?? ஆஜித்தை வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் ஜூனியர் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சியில் மூலம் சின்னத்திரையில் அறிமுகமாகி பிக் பாஸ் 4 நிகழ்ச்சியால் நன்கு பிரபலமான ஆஜித், தற்பொழுது வெளியாகி உள்ள நானே வருவேன் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளார்.

ஆஜித்திற்கு பல பிரபலங்களிடமிருந்து வாழ்த்துகள் குவிந்து வருகிறது.

தன்னுடைய இந்த வளர்ச்சியை குறித்து ஆஜித் இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

Aajeedh took to Instagram saying, "Seeing myself on the big screen and sharing my talents with two people I've always admired is truly a blessing from God. The reviews coming in from true cinephiles have been beyond anyone's expectations and being a part of this film is one of the best feelings ever. Thank you all for your support.And I have learned a lot professionally from Dhanush sir and Selvaraghavan sir who inspire me to stay long in this industry".