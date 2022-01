இன்று இதுதான் தேவை... ஆரியின் அசத்தலான குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நாடு முழுவதும் இன்று குடியரசு தினம் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது.

நடிகர் ஆரி அனைவருக்கும் தன்னுடைய குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை கம்பீரமாக வார்த்தைகளோடு கூறியிருக்கிறார்.

வரலாற்றில் இடம் பிடித்த தமிழிசை - குடியரசு தினத்தில் இரு மாநிலங்களில் தேசிய கொடியேற்றிய முதல் ஆளுநர்

English summary

Republic Day is being celebrated all over the country today.Actor Aari has said his Republic Day greetings with majestic words to everyone.