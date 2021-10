அபிஷேக்கின் ராஜதந்திரங்கள் வீணாகப் போய்விட்டதே...ஒரே வார்த்தையில் ஆஃப் செய்த சுருதி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எல்லார்கிட்டயும் வாயாலே வடை சுட முடியாது என்பதை சுருதி, அபிஷேக்குக்கு நிரூபித்துவிட்டார்.

காக்காவை நரி ஏமாற்றினது மாதிரி கதை சொல்லிக் கொண்டிருந்த அபிஷேக்குக்கு அல்வா கொடுத்து திருப்பி அனுப்பிவிட்டார் சுருதி.

எவ்ளோ ஃபீல் பண்ணி பேசியும் பாச்சா பலிக்கவில்லையே என அபிஷேக் காண்டாகி இருக்கிறார்.

அபிஷேக் வெளியே போயிட்டா பிக்பாஸில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அழுவார்கள்...கலாய்க்கும் சிபி

English summary

This week, he sent a face-to-face reply to Abhishek, who had struggled to get the kains out of the Suruthi to escape elimination.