தான் சம்பந்தப்பட்ட எபிசோடுகளை தவிர வேறு எதையும் பார்க்கவில்லை..மீண்டும் கேமை தொடங்கிய அபிஷேக்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: வைல்ட் கார்டு கன்டஸ்டன்ட் ஆக திரும்பவும் பிக் பாஸ் வீட்டிற்கு நுழைந்துள்ள அபிஷேக், தன்னுடைய கேரக்டரை ஏதேனும் மாற்று இருக்கிறாரா!? என்று பார்த்தால் உண்மையிலேயே அது இல்லை என்று தான் கூற முடியும்.

முன்புபோல் அனைவரிடமும் வான்டட் ஆக பேசவில்லையே தவிர அவரது மூவ்மென்டுகள் அனைத்தும் அமைதியாக பழைய மாதிரியே தான் இருக்கிறது என்று பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து வருபவர்கள் கருத்தாக இருக்கிறது.

நேற்றைய எபிசோடு கூட அதை ஞாபகப் படுத்துவதாக இருந்தது.

English summary

Abhishek, who has once again entered the Bigg Boss house as a wild card constant, has any alternative to his character!? If you look at that, you can only say that it really doesn't exist.