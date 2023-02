பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் முடிவு நேரத்தில் உருக்கமாக பேசிய இயக்குனர்...கதாநாயகன் செய்த எதிர்பாராத செயல்

இந்த டிராவல் உண்மையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ட்ராவல் நான்கரை வருடங்களாக இந்த பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் நான் டிராவல் செய்து இருக்கிறேன் என இயக்குனர் பிரவீன் பெண்ணட் உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் முதல் பாகம் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முடிவடைய இருக்கிறது.

இந்த சீரியலின் சூட்டிங் முழுவதும் முடிந்து விட்டது.

கடைசி நாள் ஷூட்டிங்கின் போது இந்த சீரியலின் இயக்குனர் பிரவீன் பெண்ணட் சீரியல் மற்றும் அனைவரையும் ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவதாக உருக்கமாக பேசியிருக்கிறார்.

பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் எத்தனையோ பேர் மாறி இருந்தாலும் கதாநாயகன் மாறாமல் நான்கரை வருடங்களாக பயணித்திருக்கிறார்

இந்த நிலையில் கடைசி நிமிடம் என பாரதியாக நடிக்கும் அருண் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

களைகட்டிய பாரதிகண்ணம்மா திருமணம்... கடைசி நேரத்தில் பாரதி கொடுத்த அதிர்ச்சி.. செமையான முடிவு

English summary

Bharthi Kannamma serial first part is going to end in few days. Shooting of this serial is complete. During the last day of shooting, the director of this serial, Praveen Pannatt, has spoken fervently that he misses the serial and everyone very much. Even though many characters have changed in Bharathi Kannamma serial, the protagonist has been traveling unchanged for four and a half years.