90ஸ் கிட்ஸ் பேவரைட் இருமலர்கள் சீரியல் கதாநாயகி.!! திரைப்படத்தில் அதுவும் இப்படியா?? பரவும் மீம்ஸ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திரைக்கு வந்து ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்ற சீதாராம் திரைப்படத்தின் கதாநாயகி மிருனாள் தாகூர் குறித்து ஒரு மீம்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மீம்சை பார்த்த 90ஸ் கிட்ஸ்கள் எல்லாம் அவரா..!! இவர்..!!? என்று ஆச்சரியத்தில் மூழ்கியுள்ளனர்.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்பு சப்தமே இல்லாமல் திரைப்படங்களில் ரீ என்ட்ரீ கொடுத்துள்ள நடிகைக்கு தங்கள் வாழ்த்துகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Mrunal Tagore was popular at that time with the serial Iniya Iru Malalar which aired on Zee5 channel before it was Zee TV a few years back. 90s kids who still can't forget her Ammu character made it into memes and spread it.