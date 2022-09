சீரியலுக்காக நடிகர் ஸ்ரீ செய்த செயல்.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் வானத்தைப்போல சீரியல் ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல மதிப்பை பெற்றுள்ளது. டிஆர்பி யிலும் முதன்மையான இடத்தை வகுக்கும் இந்த சீரியலில் கதாநாயகனாக நடிக்கும் ஸ்ரீகுமார் தற்போது வெளியிட்ட சண்டை காட்சிகள் மேக்கிங் வீடியோ பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஆரம்பத்தில் இந்த சீரியலில் சின்ராசு ஆக தமன்குமார் நடித்து வந்தார். அவர் திடீரென்று இந்த சீரியலை விட்டு விலகியதும் அவருக்கு பதிலாக ஸ்ரீ நடிக்க வந்தார். ஸ்ரீ பாதியில் வந்ததால் அவரை சின்ராசு ஆக ரசிகர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா என்று தயாரிப்பாளர்கள் தரப்பிலிருந்து பெரிய அளவில் பயம் இருந்ததாம். ஆனால் ஒரு சில நாட்களிலே ரசிகர்கள் அவரை சின்ராசுவாக ஏற்றுக் கொண்டனர்.

வெள்ளித்திரைக்கு இணையாக சின்னத்திரைகளும் சண்டைக் காட்சிகளிலும் பலர் தங்களுடைய முழு உழைப்புகளை டெடிகேஷனாக வெளிக்காட்டி வருகிறார்கள். என்பதையும் தற்போது ரசிகர்கள் புரிந்து கொண்டார்களாம். ஸ்ரீகுமார் தற்போது முழு ஈடுபாட்டோடு தான் விரும்பும் நடிப்புத் துறையில் செய்த செயல் பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது. சின்னத்திரையில் தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி வெள்ளித்திரையில் ஸ்ரீ தடம் பதிக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவருடைய ரசிகர்களின் அதிகமான ஆசையாக இருந்து வருகிறதாம்.

English summary

Sreekumar, who is playing the vanathai pola serial , which occupies the first place in TRP, has surprised many people with the fight scene making video.