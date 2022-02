குடும்பத்தோடு தீ விபத்தில் சிக்கி நூலிழையில் தப்பிய ஸ்ரீ.. அவர் பேசிய உருக்கமான வார்த்தைகள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சென்னை பாண்டிபஜார் வணிக வளாகத்தில் நடந்த தீவிபத்தில் குடும்பத்துடன் நடிகர் ஸ்ரீ சிக்கியுள்ளார்.

நல்லவேளையாக எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் அவர் குடும்பம் மற்றும் கூட இருந்தவர்களும் காப்பாற்றப்பட்டு இருக்கின்றனர்.

கனடா அரசை அலறவிடும் டிரக் ஓட்டுநர்கள்.. ஸ்தம்பித்தது தலைநகர்.. அவசர நிலை பிரகடனம்.. பின்னணி!

English summary

Actor Sri is trapped with his family in a fire that broke out in the Pondicherry shopping complex in Chennai.Fortunately his family and even those who were there are saved without any harm.