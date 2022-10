மேட்சிங் உடையில் குடும்பத்தோடு தீபாவளியை கொண்டாடிய விஜயகாந்த்.. மெய்சிலிர்த்த ரசிகர்கள்

Television

சென்னை: கேப்டன் என்று ரசிகர்கள் செல்லமாக அழைக்கப்படும் விஜயகாந்த் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்து இருக்கிறார்.

சமீப காலமாகவே உடல்நிலை பிரச்சனையால் இருந்து வந்த விஜயகாந்த் தற்போது தீபாவளியை கொண்டாடி தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கூறியிருக்கிறார்.

கம்பீரமாக பார்த்து வந்த விஜயகாந்த் தற்போது உடல் மெலிந்த நிலையில் இருப்பதை பார்த்து பீல் பண்ணும் ரசிகர்கள் விரைவில் அவர் நலம் பெற்று வர வேண்டும் என்று வேண்டி வருகிறார்கள்.

Vijayakanth who is fondly called Captain by his fans is enjoying Diwali with his family.Vijayakanth, who has recently been suffering from health problems, has now celebrated Diwali and wished his fans. Vijayakanth, who used to be a dignified person, is now in a thin state.