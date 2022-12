"இதுதான் பூமியில் உண்மையான சொர்க்கம்”நெகிழ்ச்சியாக பகிர்ந்த திவ்யா ஸ்ரீதர்... குவியும் ஆசீர்வாதங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான திவ்யா ஸ்ரீதர் கர்ப்பமாக இருக்கும் நிலையில் ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் சென்று பெரியவர்களின் ஆசிர்வாதத்தை வாங்கி இருக்கிறார்.

கணவரோடு கருத்து வேறுபாடு காரணமாக பிரிந்து இருக்கும் நிலையில் அடிக்கடி மோட்டிவேஷன் வீடியோ வெளியிட்டு வந்த திவ்யா ஸ்ரீதர் இப்போது செய்த செயலை பலரும் பாராட்டி வருகிறார்கள்.

English summary

actress Divya Sridhar went to an orphanage while she was pregnant and took the blessings of the elders.Divya Sridhar, who used to release motivational videos while separated from her husband due to disagreements, has now been praised by many.