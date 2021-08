கழுத்துல தாலி காணோமே.. கனி கொடுத்த விளக்கம் .. பரபரப்பான சமூக வலைதளங்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : கழுத்தில் தாலி காணவில்லையே.. எதுக்கு என்று கேட்ட ரசிகருக்கு பதிலடி கொடுப்பதற்காக இன்ஸ்டாகிராமில் லைவில் கனி பேசிய வீடியோக்கள் தான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

என்னோட புருஷன் கட்டின தாலியை பத்திரமா உயிர் போல பாதுகாத்து வருகிறேன். ஆனால் அவர் கட்டாத தாலியை நான் எதற்காக போட வேண்டும் என்று கழற்றி வைத்து இருக்கிறேன் என ரசிகர்களை குழப்பியுள்ளார்.

அது தமிழ் கலாச்சாரத்தில் கிடையாது என்று புதுவித விளக்கத்தை கொடுத்து சர்ச்சையில் மாட்டி இருக்கிறார் குக் வித் கோமாளி கனி.

English summary

Actress and Cooku with Comali fame Kani's latest video on her Thali has become controversial, but she has explained her stand.