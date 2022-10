நீண்ட தலை முடிக்கான அழகி பட்டம் பெற்ற கன்னிகா.. கூந்தலுக்கான ரகசியம் இதுதானாம்..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை கன்னிகா நடிக்க வருவதற்கு முன்பே தன்னுடைய நீண்ட தலைமுடியை பராமரிப்பதற்காக அழகி பட்டம் பெற்றுள்ளாராம்.

தன்னுடைய தலைமுடி இவ்வளவு நீளமாக இருப்பதற்கு காரணம் பற்றி வெளிப்படையாக கூறியிருக்கிறார்.

இவர் தினமும் தலைமுடிக்காக செய்வதை பின் தொடர்ந்தாலே பலர் தலைமுடி பிரச்சனைக்காக மருத்துவமனைகளுக்கு செல்ல வேண்டியதே இருக்காது போல.

English summary

Kannika has been open about the reason why her hair is so long. She doesn't use any artificial shampoo or conditioner for her hair. Only chickpeas are used. Apart from that, he has said that it is enough to rub oil on the hair follicles daily and massage for two minutes. Also, only once a week is enough to take a shower, and the hair should be dried well during the shower.