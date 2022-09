மன்னிச்சிருங்க டார்ச்சர் பண்ணுறேன்.. உருக்கமாக போஸ்ட் வெளியிட்ட கன்னிகா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை கன்னிகா தற்போது தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் கன்னிகா தற்போது தன்னுடைய கணவனுடன் வெளியிட்ட வீடியோவிற்கு ரசிகர்களின் ஹாட்கள் பறந்து கொண்டிருக்கிறது.

சின்னத்திரையில் இருந்து வெள்ளி திரையில் பிசியாக நடித்துக் கொண்டிருக்கும் கன்னிகா தான் ஃப்ரீயாக இருக்கும் நேரத்தில் எடுத்த வீடியோவை சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டதும் அவருடைய ரசிகர்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி போஸ்ட் போட சொல்லி அப்ளிகேஷன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களாம்.

திருமணத்திற்குப் பிறகு நான் நினைத்த மாதிரி இல்லை கன்னிகா.. சினேகனின் பீலிங்க்

English summary

Kannika captioned the video of her reels saying, "Excuse me...I'm doing torture to you all". Many fans who have seen this video are saying that when they see the video is so beautiful, why should we forgive? Don't say such things.