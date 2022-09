அது போனால் என்ன..?? புது சந்தோஷம் வந்து விட்டது.. ரட்சிதா பகிர்ந்த மகிழ்ச்சியான செய்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை ரட்சிதா மகாலட்சுமி நடித்து வந்த சொல்ல மறந்த கதை சீரியல் திடீரென்று முடிக்கப்பட்டதும் அதனுடைய ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் இருந்த நிலையில் தற்போது ரட்சிதா மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறியிருக்கிறார்.

ரட்சிதா மகாலட்சுமி கடந்த இரண்டு நாட்களாக தன்னுடைய கோபங்களை இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியாக பதிவிட்டு வந்த நிலையில் தற்போது தன்னுடைய புது பயணத்தை குறித்து பதிவினை வெளியிட்டுள்ளார்.

தான் புதியதாக வெப் சீரியல் ஒன்றில் கமிட்டாகி இருக்கும் செய்தியை தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் மகிழ்ச்சியோடு ரட்சிதா கூறியுள்ளார்.

எவராலும் நிலைத்திருக்க முடியாது.. நல்லா இருங்க ..கோபமாக பதிவிட்ட ரட்சிதா..வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Rachitha has told her fans about her commitment to a new web serial through her Instagram story. Even though the fans do not know which serial he is acting in, the fans are congratulating him when they know that he has started his journey again in a new serial.