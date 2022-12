நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் தேவியின் உருக்கமான கண்ணீர் பதிவு.. பல வருடம் கழித்து இப்படி ஒரு பதிவா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் சீரியல் கதாநாயகி தேவி கேரக்டரில் நடித்த ரக்ஷா ஹோல்லா பல வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவிற்கு ரசிகர்கள் ஆறுதல் கூறி வருகின்றனர்.

இன்று சீரியல் இயக்குனர் தாய் செல்வம் திடீரென மரணமடைந்திருக்கும் நேரத்தில் அவருடைய மறைவு பற்றியும் அவரை பற்றியும் பல தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Raksha Holla, who starred in the character of Devi in ​​the Naam Iruvar Namakku Iruvar serial aired on Vijay TV, has once again released a post on social media after many years, fans are expressing their condolences.Today, when serial director Thai Selvam passed away suddenly, he has told many things about his death and about him.