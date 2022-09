எவராலும் நிலைத்திருக்க முடியாது.. நல்லா இருங்க ..கோபமாக பதிவிட்ட ரட்சிதா..வருத்தத்தில் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான சரவணன் மீனாட்சி சீரியல் மூலமாக பலருக்கும் பிரபலமான ரட்சிதா தற்போது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் வெளியிட்ட பதிவு தான் பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள் ஆழ்த்தி இருக்கிறதாம்.

ரட்சிதா தற்போது நடித்து வந்த சொல்ல மறந்த கதை சீரியல் திடீரென்று முடிக்கப்பட்டதால் அவருடைய ரசிகர்கள் வருத்தத்தில் இருக்கும் நிலையில் அவர் வெளியிட்ட பதிவு பலருக்கும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

சமூக வலைத்தளத்தில் தான் நடித்து வந்த சேனலைக் குறித்து ரட்சிதா வெளியிட்ட பதிவு பலரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறதாம்.

தாய் கழகத்திற்கு வருகை தரும் டாக்டர் சரவணன்! மதுரையில் பரபரக்கும் போஸ்டர்கள்! இணைப்பு விழா எப்போது?

English summary

Rakshitha's fans are saddened by the sudden end of the serial she was currently acting in, her post has left many people confused.Rakshitha's post on the social media about the channel she was acting in has shocked many people.