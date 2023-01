திருமணமான சில மாதங்களில் ரித்திகாவின் மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம்..கிடைத்த பரிசு பெருசு..குவியும் வாழ்த்து

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் நடித்து வரும் ரித்திகா தற்போது தன்னுடைய கணவரோடு ஆங்கில புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடி இருக்கிறார்.

கடந்த வருடம் தனக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சிகளை எல்லாம் மொத்தமாக ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

எத்தனை சோகங்கள் வந்தாலும் தனக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சியை மட்டும் ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்ததை தொடர்ந்து அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Rithika, who is currently acting in Vijay TV's Baakkiyalakshmi serial, is currently celebrating the English New Year with her husband.He has shared all the happiness he got last year with his fans.No matter how many tragedies come his way, he continues to share only the happiness he got with his fans and wishes are pouring in for him.