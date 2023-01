மகளின் பிறந்த நாளில் சினேகா செய்த நெகிழ்ச்சியான செயல்.. குதூகலிக்கும் குழந்தைக்கு குவியும் வாழ்த்து

ஆதரவற்ற குழந்தைகளோடு பிரசன்னா மற்றும் சினேகா தன்னுடைய குழந்தையின் இரண்டாவது பிறந்த நாளை கொண்டாடி இருக்கின்றனர்.

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகி வரும் டான்ஸ் நிகழ்ச்சிகளில் நடுவராக இருந்து வரும் நடிகை சினேகா தற்போது தன்னுடைய மகளின் பிறந்த நாளை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடி இருக்கிறார்.

தன்னுடைய குழந்தையின் இரண்டாவது பிறந்த நாளுக்கு ஆதரவற்ற இல்லத்தில் குழந்தைகளோடு கொண்டாடி அந்த வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இனி நானும் அம்மா தான் என்று இவர் செய்த உதவிகளை ரசிகர்கள் பலரும் பாராட்டி குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதங்களை வழங்கி வருகின்றனர்.

Actress Sneha, who has been a judge on Zee Tamil's dance shows, is currently celebrating her daughter's birthday in a grand manner. He has released the video celebrating his child's second birthday with the children at the orphanage.Many fans have appreciated the help she has done for the helpless children and are giving blessings to the child.