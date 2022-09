இது எல்லாம் தேவை தானா..!! ரவீந்தருக்கு அறிவுரை கூறிய வனிதா..மீண்டும் தொடக்கிடுச்சா..!!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த தயாரிப்பாளர் ரவீந்தருக்கு நடிகை வனிதா அறிவுரை கூறியிருக்கிறார்.

வனிதாவை பற்றி ஏற்கனவே ரவீந்தர் தன்னுடைய யூடியூப் மூலமாக எவ்வளவு முடியுமா அந்த அளவிற்கு வனிதாவை திட்டி தீர்த்து இருந்தார். தற்போது அதற்கு வனிதா கூறிய பதில் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு வனிதா தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் கர்மா குறித்து பதிவிட்டு இருந்தார் தற்போது அதை குறித்து விளக்கம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Vanitha said, I am happy that the marriage of Ravinder and Mahalakshmi is over. All I wish is for them to be well but why is Ravinder responding to those who are making negative comments about him. You have to be oblivious to it. He advises Ravinder to start his happy life.