நாங்கதான் அமீரின் குடும்பம்...கடைசி நேரத்தில் அமீருக்காக அவருடைய குடும்பம் செய்த செயல்

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அமீர் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய புது குடும்பம் செய்த செயல் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி முடிவடைய இன்னும் ஒருசில நாட்களே இருக்கும் நிலையில் இவர்களின் முயற்சி வெற்றி பெற ரசிகர்கள் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The action taken by his new family to make Amir a success on the Bigg Boss show has impressed everyone.With just a few days to go before the end of the Bigg Boss show, fans have been congratulating them on the success of their endeavor.