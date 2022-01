கமல் இப்படித்தான்... யாராலயும் அவர் போல முடியாது... சவால்விடும் அமீர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு கமலுடன் பழக வாய்ப்பு கிடைத்தது பற்றி தன்னுடைய ரசிகர்களிடம் அமீர் கூறியுள்ளார்.

கமல் போல யாராலும் இனியும் வர முடியாது என்று கமல் மீது தனக்கு இருக்கும் அன்பை அமீர் வெளிக்காட்டியுள்ளார்.

விஜய் உடன் பேச வாய்ப்பு கிடைத்தால்.. இதுதான்.. அமீர் வெளிக்காட்டிய புது ஆசை

Amir told his fans that he got a chance to interact with Kamal after the Bigg Boss show.Aamir has expressed his love for Kamal that no one can come like Kamal anymore.