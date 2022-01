அமீரின் குணமே வேறு... இதற்கெல்லாம் ஆசைப்படுபவர் கிடையாது..கண்கலங்கிய அமீரின் உறவினர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் அமீர் பற்றிய உண்மைகளை அவருடைய உறவினர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் இருக்கும் அமீர் அவருடைய ரசிகர்கள் பலர் சப்போர்ட் செய்து கொண்டிருப்பது போல அவருடைய சிறிய குடும்பமும் அவருக்கு அதிகமாக சப்போர்ட் கொடுத்து அவரைப் பற்றிய உண்மைகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.

English summary

His cousin tells the truth about Amir who is inside the Bigg Boss house.Amir, who is in the Bigg Boss house, has been supported by many of his fans and his small family has given him a lot of support and revealed the facts about him.