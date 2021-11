ராஜூ கூடவே இருந்தாலும் அண்ணாச்சி ராஜூவை பற்றி பேசியது சரிதானா?? கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: எதற்கும் விட்டுக் கொடுக்காத ராஜுவை பற்றி அண்ணாச்சி பேசியது ரசிகர்களிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தப்பை யார் செய்தாலும் அது தப்பு தான் என்று அண்ணாச்சி அடாவடியாக கூறியிருக்கிறார்.

ராஜுவை பற்றி நிரூப் குறை கூறியதற்கு அண்ணாச்சி அதை நேரம் வரும்போது கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Annachi and Nirup have complained that Raju is making concessions to Akshara. Annachi has said that he is speaking where he wants to talk about it.