சமையலறையில் அண்ணாச்சி நடத்தும் தில்லுமுல்லு...இது சரியா??கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமையல் அணியில் சேர்ந்து இருக்கும் அண்ணாச்சி அங்கேயும் ஆரம்பித்து விட்டாரா என ரசிகர்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பாவனியுடன் ரகசியம் பேசி ஐக்கியிடம் மாட்டிக்கொண்ட அண்ணாச்சியை பார்த்து நெட்டிசன்கள் தங்கள் பங்குக்கு கொளுத்திப் போட்டு வருகின்றனர்.

வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி வேலையா பாக்குறீங்க என்று நெட்டிசன்கள் மீம்ஸ்களில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

பசியால் தவித்த பிரியங்கா...ஆறுதல் கூறிய அண்ணாச்சி...இதுக்கே இப்படியா??

English summary

Iman Annachi Dealing has spoken to Bhavani who threatens him that he will give milk that does not contain water.