அனுதாபத்தை தேடவில்லை..உருக்கமான வார்த்தைகளால் ரசிகர்களை பீல் பண்ண வைத்த சாரா..ஏன் இந்த திடீர் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தொகுப்பாளரும் நடிகையுமான அர்ச்சனாவின் மகளான சாரா தற்போது இன்ஸ்டாகிராமில் உருக்கமாக போஸ்ட் வெளியிட்டுள்ளார்.

விரக்தியாக சாரா வெளியிட்ட போஸ்ட் பார்த்ததும் ரசிகர்கள் பலர் அவருக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்து வருகின்றனர்.

English summary

Zaara, the daughter of presenter and actress Archana, is currently posting on Instagram.After seeing the post posted by Zaraa in frustration, many of the fans continue to support her.