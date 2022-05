ப்ரீயா இருந்தா வாங்க.. என் பொண்டாட்டி நல்லா டீ போடுவா.. வீட்டிற்கு அழைத்த "கிச்சா".. அஸ்வின் கலாய்

Television

சென்னை: விலங்கு வெப்தொடரை பார்த்து தன்னை பாராட்டிய கிரிக்கெட் வீரர் அஸ்வினை விலங்கு புகழ் கிச்சா டீ சாப்பிட வீட்டிற்கு அழைத்தார். அதற்கு அஸ்வின் காமெடியாக கலாய்த்து ஒரு பதிலை கொடுத்துள்ளார்.

களவாணி, கலகலப்பு, பசங்க படங்கள் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகர் விமல். இவர் வெப் சீரிஸிலும் நடித்து வருகிறார். அண்மையில் இவர் நடித்த படங்கள் ஏதும் கைக் கொடுக்காமல் போனாலும் இவர் நடித்த விலங்கு என்ற வெப் சீரிஸ் மிகவும் கைக் கொடுத்தது.

இதற்கு மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. இதை பிரசாத் பாண்டிராஜ் இயக்கியிருந்தார். இந்த தொடரில் இனியா, முனிஷ்காந்த், பால சரவணன், மனோகர் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தார்கள், இந்த தொடர் பிப்ரவரி 18ஆம் தேதி ஓடிடி தளத்தில் வெளியானது.

English summary

Aswin Ravichandran gives jovial reply for Kiccha Vilangu series actor Ravi for inviting him to have some tea in his house, a famous dialogue in Vilangu web series.