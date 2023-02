அப்பா இல்லாத எனக்கும் "அந்த பிரச்சனை” நடந்திருக்கிறது..மனம் திறந்த அயலி பட அம்மா.. குவியும் கருத்து

சமீபத்தில் வெளியான அயலி திரைப்படத்தில் அம்மா கேரக்டரில் நடித்த நடிகை அனுமோல் தன்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளை பகிர்ந்திருக்கிறார்.

சென்னை: தற்போது ஜீ5 பிரேமில் வெளியான அயலி வெப் சீரிஸ் ரசிகர்களின் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.

இந்த வெப் சீரிஸில் பெண் கல்வி மற்றும் பல மூட நம்பிக்கைக்கு எதிராக ஒரு பெண் குரல் கொடுப்பது சமூகத்தில் ஒலித்து இருக்கிறது.

இந்த நிலையில் இந்த வெப் சீரிஸில் வரும் கதையைப் போன்று தன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நடந்து இருக்கிறது என்று வெப் சீரிஸில் நடித்த நடிகை அனுமோல் கூறி இருக்கிறார்.

தான் ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே தன்னைப் பெண் பார்க்க மாப்பிள்ளை வீட்டார்கள் வரத் தொடங்கி விட்டார்கள் என்றும் இப்போது வரைக்கும் நான் திருமணத்தை தள்ளிப்போட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Now Aayali web series released on Zee5 frame has received good response among the fans. In this web series, a woman's voice against women education and many superstitions is heard in the society. In this situation, the story of this web series is also happening in her life, said the actress Anumol who acted in the web series. He said that when he was studying in seventh standard, grooms started coming to see him as a girl and till now he has been postponing the marriage.