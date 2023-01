பாக்யாவை பழிவாங்க கோபி எடுக்கும் முடிவு.. கோபிக்கு ஆதரவாக மாறிய ஈஸ்வரி.. எழிலின் எதிர்பாராத செயல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியாவின் பெயரை சுவற்றில் மாட்டியதால் கோபி கடும் கோபத்தில் வீட்டிற்கு வந்து பாக்கியாவை திட்டுகிறார்.

எழில் செய்த செயலால் பாக்யாவின் மீது கோபத்தில் கோபி வீட்டை விற்க முடிவு செய்து இருக்கிறார்.

கோபிக்கு ஆதரவாக பாக்கியாவை ஈஸ்வரி திட்டுகிறார்.

English summary

Baakkiyalakshmi Serial January 14nd Episode: Gopi comes home in a rage and scolds Pakiya because Baakkiyalakshmi stuck her name on the wall in the serial.Gopi is angry with Baakkiya for what he has done and decides to sell the house.Ishwari scolds Baakkiya in favor of Gopi.