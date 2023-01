பாக்கியாவை பழிவாங்க கோபியின் சூழ்ச்சி..எழிலுக்கு செக் வைக்கும் ஈஸ்வரி..ராமமூர்த்தி எடுக்கும் முடிவு?

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் கோபியின் அப்பா வீட்டை விற்க இருந்த நிலையில் கோபி அதை தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறார்.

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் வீட்டை விற்க விடாமல் கோபி புது சூழ்ச்சி செய்கிறார்.

இனியாவின் மூலமாக கோபியின் அப்பா என்ன செய்ய முடிவு எடுக்கிறார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட கோபி ராமமூர்த்தியின் முயற்சியை தடுத்து நிறுத்துகிறார்.

கோபி வீட்டை தன்னுடைய கையெழுத்து இல்லாமல் இருக்க முடியாது என்று வீட்டை வாங்க இருந்தவருக்கு போன் செய்து மிரட்டி இருக்கிறார்.

