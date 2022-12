ஈஸ்வரிக்கு தெரிய வந்த உண்மைகள்.. மயூ கேட்ட கேள்வியால் ஆடிப் போன கோபியின் அப்பா.. எதிர்பாராத திருப்பங்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ஈஸ்வரியிடம் செழியன் எழில் அமிர்தாவை காதலிக்கும் விஷயத்தை கூறிவிட்டார்.

தன்னுடைய பாட்டி, கோபியின் அப்பாவான ராமமூர்த்தியை பற்றி சொன்னதை எல்லாம் ராமமூர்த்தியிடம் மயூ போட்டுக் கொடுத்து விட்டார். இதை கேட்டு ராமமூர்த்தி மற்றும் இனியா அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

English summary

In the Baakkiyalakshmi serial aired on Vijay TV, Chezhian Ezhil told Ishwari about his love for Amrita.Everything that her grandmother had told about Ramamurthy, Gopi's father, was given to Ramamurthy. Ramamurthy and Iniya are shocked to hear this.