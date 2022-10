ராதிகாவை அவமானப்படுத்திய மூர்த்தி..கோபி எடுத்த திடீர் முடிவு..இப்படி மாறிவிட்டாரே! மகா சங்கமம் அப்டேட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் மகா சங்கமம் நடந்து வருகிறது.

ராதிகா மற்றும் கோபியின் இரண்டாவது திருமணத்தை பற்றி தெரியாத கண்ணன் செய்த ரகளை நிகழ்ச்சிக்கு விறுவிறுப்பு ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பாண்டியன் ஸ்டோர் குடும்பத்திடம் வசமாக சிக்கி இருக்கும் ராதிகா கோபியை மூர்த்தி வார்த்தைகளால் வசைப்பாடி இருக்கிறார்.

எழிலிடம் வசமாக மாட்டிக் கொண்ட கோபி.. சந்தேகத்தை துவங்கிய ராதிகா..பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

English summary

Bakkiyalakshmi Serial and Pandian Store Serial Maha Sangam is going on in Vijay TV.Kannan's rants about Radhika and Gopi's second marriage, which is unknown to them, add to the drama.Radhika, trapped by the Pandian Store family, is verbally abusive to Gopi.