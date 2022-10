கடைசியாக ராதிகாவின் கழுத்தில் தாலி..!! இனிதான் பாக்யாவின் ஆட்டம் ஆரம்பம்.. கோபிக்கு இந்த நிலைமையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் நடந்திருக்கிறது.

ராதிகா கழுத்தில் தாலியோடு இருக்கும் புகைப்படங்களை பார்த்த ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

கடைசியாக கோபி வெற்றிகரமாக திருமணத்தை முடித்து விட்டார் இனி தான் பாக்யாவின் ஆட்டம் ஆரம்பமாக போகிறதாம்.

English summary

Bhakkiyalakshmi serial which is being aired on Vijay TV, something happened in a way that no one expected.Fans are shocked to see photos of Radhika with Thali around her neck.At last Gopi successfully completed the marriage and now Bhakkiya's game is about to begin.