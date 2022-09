ஏலே ஏலே தோஸ்த்டா...புகழுக்கு திருமண மேடையில் பாலா கொடுத்த திருமண பரிசு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: புகழ் திருமண மேடையில் விஜய் டிவி பாலா செய்த செயல் பலரையும் வாய்விட்டு சிரிக்க வைத்துள்ளது.

நண்பரின் திருமண நாளில் இப்படியா செய்வார்கள் என்று சிலர் சிரித்தபடியே கேள்விகளை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

புகழ் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியில் மூலம் பிரபலமான பாலா குழந்தைகள் விளையாடும் விளையாட்டு பொருட்கள் ஆன பொம்மை கார்களை புகழுக்கு பரிசளித்து அனைவரையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளார்.

English summary

Pugazh wedding reception of the famous Bala surprised everyone by gifting the toy cars which are children's playthings to the Pugazh.