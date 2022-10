அம்மாவை பற்றிய ஹேமா கேள்விக்கு பாரதி கூறிய உண்மை.. வெண்பா செய்யும் தில்லாலங்கடி வேலை..இன்றைய எபிசோட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஹேமா தன்னுடைய அம்மா யார் என்று பாரதியிடம் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்.

பாரதி குடும்பத்திற்கே அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் ஹேமாவிடம் உண்மையை கூறி இருக்கிறார்.

வெண்பா தன்னுடைய திருமணத்தில் சந்தோஷமாக இருப்பதாக அவருடைய அம்மாவிடம் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

வெண்பா செய்த வேலையால் குழப்பத்தில் கண்ணம்மா... அனைவருக்கும் அதிர்ச்சி கொடுத்த ஹேமா.. இன்றைய எபிசோட்

English summary

Vijay TV's Bharathi Kannamma serial, Hema asks Bharathi who is her mother. Bharthi tells the truth to Hema shocking the family. Venba pretends to her mother that she is happy in her marriage.