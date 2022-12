ஜெயிலுக்கு சென்ற கண்ணம்மா.. பாரதிக்கு ஊர்க்காரர்கள் கொடுத்த தண்டனை.. எதிர்பாராத சீரியல் கடைசி முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணமாவை தேடி பாரதி அலைந்து கொண்டிருக்க கடைசியாக அவர் இருக்கும் ஊரை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்.

பாரதி இந்த ஊருக்கு வந்து விடக்கூடாது என்று லட்சுமி கண்ணம்மாவிடம் கேட்டு கொண்டிருக்கின்றனர்.

கண்ணமா இருக்கும் ஊருக்கே வந்த பாரதிக்கு கடைசியில் எதிர்பாராத தண்டனை கிடைத்திருக்கிறது.

இனியாவின் சூழ்ச்சியில் மாட்டிய கோபி... அவமானப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்ட ராதிகா.. எதிர்பாராத முடிவு

English summary

In Bharti Kannamma serial Bharthi wanders in search of Kannamma and finally finds out the town where he is.Lakshmi asks Kannamma not to let Bharathi come to this town.Bharthi, who has come to Kannama's village, has finally received an unexpected punishment.