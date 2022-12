கண்ணம்மாவிடம் பாரதியின் கடைசி முயற்சி.. ஹேமாவின் பிடிவாதம் .. வெண்பாவின் நடிப்பு..எதிர்பாராத முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் பாரதி சென்னைக்கு கண்ணம்மாவோடு காரில் செல்கிறார்.

பாரதியிடம் டைவர்ஸ் வாங்கி விட வேண்டும் என்று ஹேமா உறுதியாக கண்ணம்மாவிடம் கூறுகிறார்.

ஜெயிலில் இருந்து வெளிவருவதற்காக வெண்பா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக நடிக்கிறார்.

அமிர்தாவை கண்டுபிடித்த எழில்..தெரிய வந்த சூழ்ச்சிகள்..கடைசியில் எதிர்பாராத முடிவு..இனி வருவதுஇதுதான்

English summary

In Bharthi Kannamma serial Bharthi goes to Chennai with Kannamma by car.Hema firmly tells Kannamma that she should buy divers from Bharathi.Venba pretends to be mentally ill to get out of jail.