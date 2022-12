லட்சுமியின் கேள்வியால் தவித்து போன குடும்பம்... வெண்பாவை கைது செய்த போலீஸ்.. பரபரப்பான இறுதி கட்டம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் ஹேமாவை கடத்தியதற்காக பயத்தோடு இருக்கும் வெண்பாவிற்கு அடுத்தடுத்த அதிர்ச்சி கிடைத்திருக்கிறது.

இதுவரைக்கும் கண்ணம்மாவிடம் கேள்வி கேட்டு வந்த லட்சுமி இப்போது சௌந்தர்யா மற்றும் குடும்பத்தினரிடம் கேள்வி கேட்டு அனைவரையும் திணற வைத்திருக்கிறார்.

English summary

Venba, who is scared for kidnapping Hema in Bharathikannamma serial, gets another shock.Lakshmi, who had been questioning Kannamma until now, is now questioning Soundarya and the family and keeping everyone stumped.