கண்ணம்மாவுடன் கிளம்பிய ஹேமா.. விரக்தியில் பாரதி எடுத்த முடிவு.. இந்த மாதிரி பரிதாபமான முடிவு தேவையா?

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் கண்ணம்மா தான் தன்னுடைய அம்மா என ஹேமாவுக்கு தெரிந்ததும் கண்ணம்மாவுடன் வீட்டை விட்டு கிளம்பி போய் விட்டார்.

ஹேமா கண்ணம்மாவோடு போவதை பார்த்து கண்கலங்கியபடி பரிதாபமான நிலையில் பாரதி தவிக்கிறார்.

டிஎன்ஏ டெஸ்ட் ரிசல்ட் வந்துவிடும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்த ரசிகர்களுக்கு இன்றும் ஏமாற்றம்தான் மிஞ்சியது.

அந்த அம்மாவே நான்தான்.. உண்மையை சொன்ன கண்ணம்மா..மீண்டும் முதலில் இருந்தா? முடியல சாமி

English summary

