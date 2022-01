என்னது பாரதிகண்ணம்மாவில் மீண்டும் முதலில் இருந்தா??கண்ணம்மாவை பார்த்து கதறும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதிகண்ணம்மா சீரியலின் சூட்டிங் ஸ்பாட் வீடியோவை பார்த்து ரசிகர்கள் மிரண்டு போய் இருக்கின்றனர்.

இந்த சீரியலின் புது கண்ணம்மாவாக நடிக்கும் வினுஷா வெளியிட்ட வீடியோ தான் ரசிகர்களை மட்டுமல்லாமல் சமூகவலைத்தையும் கவர்ந்துள்ளது.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் இருந்து விலகும் கண்ணம்மா...என்னாச்சு என பதறும் ரசிகர்கள்

Fans are shocked to see the shooting spot video of the Bharathikannamma serial.The video released by Vinusha, who plays the new face of the serial, has attracted not only the fans but also the social media.