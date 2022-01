சீரியலா...சினிமாவா...தான் தொடர போவது இதுதான்.. பாவனியின் முடிவால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: தன்னுடைய நடிப்பு பற்றி ரசிகர்களின் கேள்விக்கு அவர்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கும்விதமாக பாவனி பதில் கூறியுள்ளார்.

Amir -னால என் Game Spoil?? | Pavani Reddy Recent Live About Amir Relationship

சின்னத்திரையில் அறிமுகமான பாவனி வெள்ளித்திரை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் நேரத்தில் அவருடைய உறுதியான முடிவு ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Bhavani has responded to a question from fans about her performance in a way that makes them happy.Bhavani, who made his debut on the iconic screen, has given fans a celebration of his firm decision while waiting for the silver screen opportunity.