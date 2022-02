நெகட்டிவ் கருத்துக்களை எப்படி கையாளுவீர்கள்..?நச்சென்று பதில் கூறிய பாவனி.. வேற லெவல் அனுபவம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வெற்றிக்குப் பிறகு பவானி ரெட்டி தன்னுடைய ரசிகர்களின் கேள்விக்கு பதில் கூறுகிறார்.

தனக்கு வரும் நெகட்டிவ் கருத்துக்களை எப்படி சமாளிக்கிறீர்கள் என்ற ரசிகரின் கேள்விக்கு பாவனியின் பதில் பலருடைய வாழ்த்துக்களை பெற்று வருகிறது.

தனித்து விடப்பட்ட உக்ரைன்.. ராணுவத்தை அனுப்பாமல்.. டாலர்களில் உதவிக்கரம் நீட்டிய அமெரிக்கா!

English summary

Bhavani Reddy answers a question from her fans after her success on the Bigg Boss show.Bhavani's response to a fan's question on how she copes with negative comments has been hailed by many.